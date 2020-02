Apoio da Deputación de Ourense ao consello regulador da denominación de orixe Monterrei

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, reuniuse no Pazo Provincial coa presidenta do Consello Regulador da Denominación de Orixe Monterrei, Lara da Silva

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, reuniuse no Pazo Provincial coa presidenta do Consello Regulador da Denominación de Orixe Monterrei, Lara da Silva. No encontro analizaron a situación desta denominación de orixe, así como a colaboración que presta a Deputación de Ourense para gastos de funcionamento e promoción das actividades que leva a cabo esta entidade, orientadas á difusión do labor do consello e das adegas adscritas a esta denominación de orixe, en mercados nacionais e internacionais. Baltar valora esta colaboración, “como un apoio a un sector fundamental da economía da nosa provincia, a única de España que conta con catro denominacións de orixe vitivinícola, sendo a de Monterrei un importante motor económico de revitalización da súa comarca desde que en 1994 se creara esta distinción de calidade para os seus viños”, afirma Manuel Baltar.