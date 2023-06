Más de Uno Monforte de Lemos 19/06/2023

Repasamos no programa de hoxe plenos de constitución das novas corporacións nos concellos da zona sur de Lugo. Conversamos co novo alcalde do concello de Quiroga, José Luis Rivera e co alcalde de Monforte, José Tomé Roca, que inicia o seu terceiro mandato. Tamén conversamos coa voceira do PP de Monforte, Kati Varela, que lidera un grupo con dúas caras novas e comeza mandato cun pé no Parlamento Galego xa que lle toca recoller a acta do ex vicepresidente Francisco Conde, cando se dé de baixa na Cámara galega.