MÁS DE UNO MONFORTE 11/11/2020

Arde unha casa en Pantón de madrugada causando cuantiosos danos materiais. Afortunadamente sairon a tempo o seus moradores. Suceso do que falamos co alcalde e co sarxento do parque comarcal de bombeiros. Adicamos o espazo "Facendo Empresa" ao Tren Aba Sacra que pecha temporada pola falta de turistas polas restricións de mobilidade que provoca a Covid. A Xunta de persoal do Hospital Comarcal denuncia falta de diálogo coa xerencia á que piden informen dos cambios que pretenden realizar no equipo directivo. Entre outros asuntos falamos tamén do convenio que asina o alcalde coa CHMS para seguir mellorando o saneamento do concello de Monforte.