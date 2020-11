MÁS DE UNO MONFORTE 05/11/2020

Monforte está entre os concellos onde se incrementan as restriccións pola incidencia da Covid19. Recollemos valoracións do sector da da hostalería que é o máis perxudicado. Conversamos con empresarios do sector, coa delegada da Aphel na zona, escoitamos ao presidente da Asociación Provincial, que prepara mobilizacións para este sábado, ao alcalde de Monforte e ao xerente da Área Sanitaria. Recuperamos tamén declaracións do presidente da Xunta, sobre este peche. Como cada xoves repasamos tamén historia local co investigador Felipe Aira.