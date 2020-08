Con Manola Porto

Abrimos programa conversando con Carmen Rodeja da ARMH das escavacións que hoxe comezaron en Fornelas para recuparar restos de de dous veciños fusilados no 36. Co director xerente do Hospital Comarcal de Monforte, Iván Sanz, repasamos a incidencia da Covid na zona e do estado no que se atopan as dúas mulleres que permanecen ingresadas do brote de O Saviñao. Falamos dos accesos á fervenza de Augacaída onde se feriu esta fin de semana unha muller que caíu na zona. Entre outros asuntos rematamos programa conversando con Manuel Macía González, un dos produtores de mel que participa hoxe na mostra que se celebra en Quiroga.