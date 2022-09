Abrimos falando de Golf coa campioa galega de Pitch & Putt María Eugenia Martínez que se prepara para un novo campionato esta fin de semana. Coa voceira do PP Kati Varela, repasamos iniciativas que presentan para ser debatidas no pleno que se vai celebrar o luns en Monforte. Repasamos actividades progamadas polo CCU co xerente, Ángel Folgueira. Entre outros asuntos falamos tamén do documental "Elas" que hoxe se presenta en Pantón, con Lily Baker, directora do mesmo.