MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 15/09/2022

Empeza a vendima na D.O Ribeira Sacra que acada cifra histórica en exportación. Repasamos datos co presidente do C.R. José Manuel Rodríguez. O programa "Porta a porta" chega a Sober e hoxe visita a unidade o director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria Antón Acevedo co que falamos da iniciativa. No espazo de Abogados Vigo 10, falamos con Javier Leiro de herdanzas e entre outros asuntos, repasamos a orixe familiar monfortina do fundador da farmacéutica Kern Farma co investigador Felipe Aira, co que abrimos o programa.