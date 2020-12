MÁS DE UNO MONFORTE 29/12/2020

LEER MÁS Audios

Chegan as vacinas contra a Covid a esta área sanitaria, este mércores chegan a Chantada, Sober e o Saviñao, o xoves a Monforte, onde os primeiros en vacinarse serán os usuarios do Fogar San Xosé, segundo explica o xerente da área sanitaria. Repasamos o último pleno do ano celebrado pola corporación monfortina. Do mesmo foi expulsado o voceiro de Esperta Monforte por interrumpir a intervención do alcalde. Repasamos tamén resultados das excavacións feitas en Proendos, falamos co arqueólogo Fran Alonso e recollemos tamén a valoración do rexedor local, Luis Fernández Guitián. Entre outros asuntos, seguimos co sorteo de bonos do Concello de Monforte.