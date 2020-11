MÁS DE UNO MONFORTE 27/11/2020

LEER MÁS Audios

Abrimos conversando coa directora xeral de Patrimonio da Xunta, María del Carmen Martínez Ínsua, que inaugura esta tarde en Sober o Foro Territorios Patrimonio. Co alcalde do concello de Monforte, José Tomé Roca, repasamos os orzamentos de 2021 que leva ao pleno do próximo luns. Repasamos novas do concello de Pantón, co rexedor José Luis Álvarez. E falamos do Campionato Mundial de Taekwondo, está xa en semifinais o deportista do Neka, Alex Camba, falamos co adestrador, José María Vega.