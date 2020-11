MÁS DE UNO MONFORTE 23/11/2020

LEER MÁS Audios

Abrimos programa falando do Foro que sobre Patrimonio da Ribeira Sacra se vai celebrar esta fin de semana. Conversamos coa coordinadora Cristina Miranda. Falamos coa poeta Olga Novo que suma un novo premio por Feliz Idade. Co alcalde do concello de O Saviñao, Carlos Armesto repasamos actividades que organizan para conmemorar o día Internacional contra a violencia de xénero, e ampliación de obras no miradoiro do Cabo do Mundo. A voceira do PP de Monforte, Kati Varela, repasa iniciativas que levará ao próximo pleno. E con José María Vega, adestrador do Neka, falamos do campionato mundial de taekwondo no que participan deportistas deste club.