MÁS DE UNO MONFORTE 20/11/2020

Con aforo limitado pola covid este sábado hai concerto en Monforte de Milladoiro. Falamos cun dos integrantes e fundador deste grupo, Pepe Ferreirós. E concerto ten tamén preparado pero en Sober o músico Xavier Vizcaíno. Conversamos con él do novo disco. E o mellor viño tinto de Galicia é da D.O Ribeira Sacra que conseguiu na Cata de Viños de Galicia 4 premios que repasamos co presidente do C.R. José Manuel Rodríguez. Falamos do ARI do concello de Sober co rexedor local, Luis Fernández Guitián. E entre outros asuntos conversamos tamén co director do IES A Pinguela, Enrique Sampil e coa alumna Mara López Rivera finalista autonómica do concurso "Que es un rey.