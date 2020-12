MÁS DE UNO MONFORTE 18/12/2020

LEER MÁS Audios

Hoxe escoitamos aos praceiros da Praza de Abastos de Monforte. Esperanzados en incrementar vendas no Nadal, repasan tamén cousas que botan en falta para ter máis clientes. E conato de incendio esta maña en Monforte. Quedou nun susto pero buscamos a última hora conversando con Tomás Losada o sarxento do Parque de Bombeiros que nos lembra a necesidade de limpar de cando en vez as chimeneas para evitar sustos como o de hoxe. Falamos tamén co director do Colexio de Bóveda, Fran Bouso, onde esta maña os alumnos tiveron ocasión de conversar cunha científica galega que investiga sobre a Covid19 en Houston. Entre outros asuntos, escoitamos tamén a Alberte Mera, director de "Reboiras", que se proxecta este domingo en A Pobra do Brollón.