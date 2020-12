MÁS DE UNO MONFORTE 16/12/2020

LEER MÁS Audios

O CCU decora as rúas de Monforte para axudar a crear ambiente Navideño e empaquetará agasallos de balde nunha carpa que instalará na Praza de España. Iniciativas que repasamos conversando co xerente, Ángel Folgueira. Decorada está tamén a casa do concello, niste caso con pezas feitas polos usuarios do Centro Albores. E ademáis de repasar outros asuntos da actualidade máis próxima, falamos tamén do Neka, é algo máis que un club de Taekwondo, é unha empresa que oferta outros servizos no ámbito deportivo e que está a piques de cumprir 25 anos. Hoxe adicámoslle a este Xinmasio o espazo "Facendo Empresa" e conversamos co seu responsable José María Vega.