MÁS DE UNO MONFORTE 10/12/2020

Abrimos programa co espazo adicado á historia local e co investigador Felipe Aira falamos dos cines que funcionaron en Monforte no último século. Entre as actividades postas en marcha este Nadal polo CRDORS están catas virtuais que empezan hoxe. Fala delas o presidente do Consello e a sumiller Mercedes González, que se encargará de dirixilas. A compañía Chévere, presenta hoxe no Multiusos "Curva España", falamos desta representación coa actriz Patricia de Lorenzo. Entre outros asuntos, seguimos repartindo bonos de Nadal para gastar nos establecementos monfortinos.