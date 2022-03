MÁS DE UNO MONFORTE 04/03/2022

Pódese falar en positivo do reto demográfico? Pois esto fixo Juan Carlos Casco un dos ponentes da Xornada que sobre este tema celebra hoxe en Bóveda o GDR Ribeira Sacra-Courel. Conversando con él abrimos o programa. E os adegueiros da Ribeira Sacra premiados en Aosta reciben hoxe as medallas conseguidas nunha cata na que participa a técnica do CRDORS, Beatriz Soto coa que tamén conversamos. E todo preparado en Pantón para celebrar mañá o desfile de entroido. Buscamos a última hora conversando co técnico de cultura Javier González. Coa poeta Noa Moreira falamos do libro que presenta este venres e en plenas xornadas do Estase Cocendo explícanos como facer un bo cocido Jacobo García, cociñeiro do Parador de Turismo. Estas xornadas inclúen visitas guiadas das que falamos con Amparo Montenegro. E ata Jaén marcha a competir esta fin de semana o Neka, cita que repasamos co adestrador José María Vega.