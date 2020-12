MÁS DE UNO MONFORTE 03/12/2020

LEER MÁS Audios

Abrimos programa repasando historia local co investigador Felipe Aira que lembra hoxe a figura dun milagreiro abade cuxa lápida funeraria foi atopada no século pasado no que hoxe é a Praza de España. Neste Día Internacional das persoas con discapacidade, falamos coa presidenta de Auxilia Sofía Pardo. Co presidente do CRDORS, José Manuel Rodríguez, repasamos actividades programadas para fomentar neste Nadal o consumo de viño da D.O Ribeira Sacra. Actividades para fomentar o consumo en Monforte prepara o concello e delas fala o alcalde José Tomé, así como do alumeado de Nadal que prenderá maña. E onde xa está en marcha é no concello de O Saviñao, falamos co alcalde do citado concello Carlos Armesto. Repasamos estes e outros asuntos da actualidade máis próxima.