Con Manola Porto

Abrimos programa conversando con Sara Fernández, presidenta da Fundación Semente Ribeira Sacra, con ela repasamos faio do Concurso de Proxectos Empresariais. Co doutor José Castro falamos do estudo realizado no Hospital Comarcal sobre a incidencia da Covid19 entre marzo e maio, repasamos obxetivos e conclusións. Entre outros asuntos, conversamos coa poeta Olga Novo Premio da Crítica Española por "Feliz Idade".