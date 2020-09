MÁS DE UNO MONFORTE 25/09/2020

Con Manola Porto

No programa de hoxe falamos de novas iniciativas que pon en marcha a Plataforma Salvemos o Malecón para visibilizar o seu rexeitamento a construción dunha nova ponte na zona. Atendemos tamén á entrega de premios da Fundación Semente Ribeira Sacra que a covid19 retrasou ata este sábado. Falamos do acto que se prepara para maña, repasamos finalistas e outros proxectos nos que están traballando xa desde a citada Fundación. En plena campaña de vendima este ano non hai viñobús pero si actividades alternativas que repasamos coa xerente do Consorcio Turístico. Entre outros asuntos, repasamos iniciativas do GDR Ribeira Sacra-Courel para fomentar a dixitalización de pequenas empresas do sector agroalimentario.