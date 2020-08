Con Manola Porto

No programa de hoxe repasamos co alcalde de Monforte, José Tomé Roca, o resultado da reunión do Consello Municipal de Saúde e entre outros asuntos, a última hora sobre a incidencia da covid neste concello. Entre outros asuntos, no espazo adicado ao sector vitícola falamos das vendimas co técnico Alfonso Losada e a adegueira María José Iravedra.