Con Manola Porto

Normalidade no inicio do curso escolar no IES da zona sur de Lugo, falamos cos directores dos tres Institutos monfortinos. Repasamos novidades da Escola de Mùsica Moderna e, entre outros asuntos abrimos programa co espazo "Facendo Empresa" adicado hoxe a Pulviplas, unha empresa centenaria ubicada en Sober, a única do noroeste peninsular que fabrica máquinas pulverizadoras de mochila.