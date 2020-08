MÁS DE UNO MONFORTE 21/08/2020

Con Manola Porto

Abrimos programa conversando coa tenente alcalde do Concello de Monforte, Gloria Prada, repasamos medidas adoptadas polo concello a causa do gromo de covid detectado neste concello. Os concellos de Sober e A Pobra do Brollón poñen en marcha medidas de prevención que repasamos cos seus respectivos alcaldes, Luis Fernández Guitián e Xosé Lois Maceda. Entre outros asuntos, conversamos con Julio Méndez, responsable do restaurante La Polar, que suma aos que por prevención, pecharon nos últimos días as súas portas.