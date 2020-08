MÁS DE UNO MONFORTE 19/08/2020

Con Manola Porto

Preocupación en Monforte e noutros puntos da comarca tras confirmarse un gromo de positivos por covid-19. Co enfermeiro Ildefonso Piñeiro, repasamos a situación. Conversamos tamén con Xosé Gago, o animador socio-cultural do concello de A Pobra do Brollón, entre outras cousas facemos balance de actividades organizadas nas últimas semanas e a repercusión económica que tiveron. A AECC fai tamén balance da última campaña que realizaron nas últimas semanas para recadar cartos cos que autofinanciar actividades. Falamos coa psicóloga Arantxa Vidal. Entre outros asuntos, recuperamos declaracións do director Dani de la Torre, sobre a nova película que hoxe comeza a rodar na zona.