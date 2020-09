MÁS DE UNO MONFORTE 18/09/2020

Con Manola Porto

O luns será o Día Mundial do Alzheimer en Monforte repasamos como se celebra desde este venres na Asociación Afamón conversando coa psicóloga María Lillo. E non poderemos celebrar en Monforte a tradicional romaría do San Mateo pero si se manteñen os oficios relixiosos. Falamos co párroco José Luis Vázquez. E fin de semana de numerosas vendimas na D.O Ribeira Sacra, repasamos previsións co presidente do Consello Regulador, José Manuel Rodríguez. E onte mesmo empezaron vendima na adega Via Romana, conversamos co xerente Juan Luis Méndez. Entre outras cousas, repasamos actividade do Centro de Formación e Experimentación Agoforestal de Monforte coa directora Estrella Rodríguez.