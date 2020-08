Con Manola Porto

Remata sen éxito a búsqueda dos restos de un fusilado no 36 soterrado no cemiterio de Fornelas. Escavacións das que falamos con Carmen García da ARMH. Non hai Festas Patronais en Monforte pero si se manteñen o día 15 oficios relixiosos e os fogos en San Vicente. Falamos desto e de outros asuntos da actualidade local co alcalde José Tomé Roca. Entre outros asuntos, a voceira do BNG no concello de Pantón, Rosana Prieto, repasa iniciativas que presenta no concello.