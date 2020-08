MÁS DE UNO MONFORTE 11/08/2020

Con Manola Porto

Abrimos programa o espazo adicado ao sector vitícola, co técnico Alfonso Losada repasamos controis de maduración e últimos tratamentos que precisan as viñas. Arantxa Vidal, psicóloga da AECC fálanos da campaña que teñen en marcha para lembrar as festas patronais e á vez recadar cartos para as actividades da propia asoc. Co alcalde de Bóveda, José Manuel Arias falamos do proxecto que van a executar para poñer en valor o conxunto etnográfico do Souto. Xurxo Martínez, da Asociación de veciños de Vilachá de Salvadur, cóntanos por qué pode ser pre-románica a igrexa de Rozabales. Repasamos datos laborais da zona sur con Mario Docasar, secretario de acción sindical de CCOO en Lemos. Entre outros asuntos, dos casos positivos da Covid19 aparecidos en Chantada falamos co enfermeiro do Centro de Saúde do citado Centro, Ildefonso Piñeiro.