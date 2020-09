Con Manola Porto

O inicio do curso escolar marca a actualidade da semana. Volta ao cole da que falamos co director do Colexio dos Escolapios, coa directora do Cepi Monforte, coa do Colexio Ferroviario e coa do Ceip A Gándara. Con normalidade funcionou tamén o transporte escolar na zona. Conversamos coa responsable de Autocares Sánchez e o CRDORS fixa para o día 16 o inicio oficial da vendima, falamos coa directora técnica do Consello Regulador.