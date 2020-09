MÁS DE UNO MONFORTE 03/09/2020

Con Manola Porto

Abrimos programa repasando a situación do sector da hostalería conversando co cociñeiro, director técnico do Cumpe Tapas Monforte, Quique Rodríguez. Mila Fernández, presidenta da Asociación de Veciños da Florida, repasa actividades desta asociación. Falamos co alcalde de O Incio, Héctor Corujo, máis tranquilo despois de saír negativas todas as provas feitas no cribado realizado entre os veciños. Entre outros asuntos, con Rebeca Vázquez, directora da Escola de Hostalería de Rosende, repasamos a oferta educativa que teñen para este curso.