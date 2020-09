Con Manola Porto

Catro anos leva funcionando no Hospital Comarcal de Monforte a Unidade de Hospitalización a Domicilio. Facemos balance co doutor Mouriño, coordinador da mesma. Repasamos temas de actualidade municipal conversando co alcalde de Monforte José Tomé Roca e entre outros asuntos, falamos de cegoñas e do censo que se pretende facer sobre as que hai nesta zona. Conversamos con Nancy Blanco, coordinadora do citado censo.