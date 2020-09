MÁS DE UNO MONFORTE 02/09/2020

Con Manola Porto

Abrimos programa conversando con Aida Menéndez, presidenta da Asociación Camiño de Inverno por Ribeira Sacra. Todo preparado para celebrar o día 13 xornada técnica sobre esta ruta. Co alcalde do Concello de O Saviñao, Carlos Armesto, repasamos asuntos aprobados no pleno celebrado no citado concello. Con Mario Docasar, secretario de acción sindical de CCOO, falamos tamén dos datos do paro na zona sur. Entre outros asuntos, repasamos tamén a incidencia da Covid na zona.