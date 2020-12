MÁS DE UNO MONFORTE 21/12/2020

LEER MÁS Audios

Abrimos programa conversando co arqueólogo Xurxo Ayán. Repasamos datos dos estudos feitos sobre os restos atopados no Castro de San Lourenzo. O BNG de Monforte solicita reorganización e mellora do Mercado Gandeiro. Presenta unha moción no próximo pleno da que nos fala hoxe o voceiro do BNG Emilio Sánchez que preguntará tamén sobre a Praza de Abastos. Entre outros asuntos, atendemos ás obras de restauración da Igrexa de Santo Estevo de Ribas de Miño, e as melloras na suministración eléctrica levadas a cabo no concello de Sober, onde o sábado inauguraron un Belén con figuras de madeira feitas por un veciño centenario.