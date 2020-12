Comezamos a viaxe desta tarde repasando a actualidade e cunha primeira parada no Concello de Sanxenxo, un destino perfecto para os 365 días do ano . Visítanos a directora da revista Pincha, Rebeca Munín, para levarnos de ruta pola gastronomía e a cultura de Compostela. Buscaremos os contidos máis galegos en traveler.es coa súa editora xefa, María Fernández Carballo. O noso destino final desta última viaxe do ano é Caldas de Reis, percorreremos as rúas e prazas con decoración de Nadal guiados polo seu alcalde, Juan Manuel Rey.