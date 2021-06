Entrega en Santiago de Compostela

Esther Eiros recibe con emoción a Medalla Castelao

A directora do programa Gente Viajera, Esther Eiros, recibiu este galardón en recoñécemento a toda unha vida adicada á promoción de Galicia. Dela dixo o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que é «unha galega que non se cansa de abrir camiños levando sempre a súa terra natal na mochila». Ether Eiros recibiu este galardón reivindicando os sectores turísticos e hostaleiro, e tendo unhas palabras en memoria do seu pai. O resto de galardoados foron: Santiago Pemán, o home do tempo de varias xeneracións de galegos; Xoan Luis Diz Saco, expresidente da Fundación Oero Pedrayo; Manuel Vila López, fundador da Asociación de Integración Gitana de Lugo e o Centro Superior de Hostalería de Galicia.