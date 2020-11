EL COVID POSPONE EL 75 TERESA HERRERA Y VILLASUSO...¿ FUTURO CONSEJERO DELEGADO DÉPOR?

LEER MÁS Onda deportiva

Hoy tenemos competición. El Leyma Basquet Coruña juega en Burgos. Y O Parrulo recibe en A Malata al Betis. Por su parte, los equipos de fútbol descansan. No hay jornada el próximo fin de semana en segunda B. El Deportivo volverá el miércoles a entrenar en ABegondo y Diego Rolan será el foco de atención. De vuelta en A Coruña, se incorporará al grupo siempre y cuándo la PCR que realizó ayer no dé positivo en COVID. Ahora queda por ver si se viste la camiseta del Deportivo para jugar en la categoría, siendo la siguiente cita la visita a Guijuelo.

Además, el día nos deja noticias relacionadas con Riazor, el Teresa Herrera e incluso el convenio Dépor-Concello. La Voz de Galicia avanza que, tras la propiedad de ABANCA, el Concello busca "blindar" Riazor ante especuladores. En definitiva, dado que ahora el club puede ser vendido en un futuro, se busca proteger el favoritismo que había hasta el momento con el uso y disfrute de Riazor por el Deportivo.

Hoy tuve ocasión de compartir evento con la Alcaldesa Inés Rey. Y preguntada por esta cuestión, se limitó a apuntar que ese es un asunto que lleva el Departamento Jurídico del Concello. Y no hay noticia. Aunque la noticia ya la apuntó La Voz de Galicia, con gol o sin él al Concello.

En el convenio Concello-Dépor sobre el uso de Riazor en exclusiva y por un euro también está incluída la organización del Teresa Herrera. Sobre el trofeo versa el último artículo de opinión de Augusto César Lendoiro. El ex presidente del Dépor pide "imaginación" para que con ocasión del 75 Aniversario se puedan celebrar las "Bodas de Brillantes ". Imaginación para poder regatear al COVID. Aunque preguntada la alcaldesa Inés Rey sobre este particular, el COVID sigue siendo la causa por la que, según Inés Rey, no solo queda aparcado el TEresa Herrera. Sino también muchos otros eventos lúdicos y culturales de la ciudad. Por lo tanto, tocará esperar.

Por último, estamos a final de año y pronto debería celebrarse la Junta Anual de Accionistas del Deportivo. La del Racing de Ferrol ya fue convocada para los días 22 y 23 de diciembre. En la de Ferrol será protatonista Tino Fernández, recientemente nombrado consejero del equipo del que es propietario Ignacio Rivera. En la del Dépor, el protagonista puede ser José David Villasuso. Y es que según he podido saber, también puede ocupar un puesto en el Consejo de Administración del Deportivo, en calidad de Consejero Delegado. Actualmente Villasuso es el Director Corporativo del Deportivo y sus sociedades dependientes, cargo en el que ocupó el lugar que dejaba José Benito González Dans. Cargo que ocupa por orden del nuevo dueño del club, ABANCA, que ahora lo aúpa para convertirse definitivamente en el primer ejecutivo y directivo.