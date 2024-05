La Comisión Especial de la Fachada Marítima confirma quiénes serán los relatores que decidirán el diseño de la zona

Esta mañana se ha reunido la Comisión Especial de la Fachada Marítima y ha decidido quiénes van a comparecer durante el proceso participativo sobre el diseño de la fachada y cuándo lo harán. Darán su opinión sobre qué usos debe tener la fachada diferentes personas y entidades: Autoridade Portuaria, Universidade da Coruña, Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos de Galicia, Comisión Aberta de Defensa do Común, Asociación Veciñal Oza- Gaiteira- Castros, Grupo Naturalista Hábitat, Lonxa da Coruña, Confraría de pescadores da Coruña, ACERGA (Asociación de armadores do cerco de Galicia), Asociación PescaGalicia-ARPEGA-O Barco (Asociación de armadores de buques pesqueiros de Galicia), Arpesco (Asociación provincial de armadores de buques de pesca da Coruña), Portos do Estado y Ausport.

Una representación diversa de la sociedad coruñesa, según explica Franscico Jorquera, portavoz del BNG y presidente de la Comisión Especial.

El grupo municipal socialista también ha presentado sus propuestas en esta comisión tal y como confirma la alcaldesa, Inés Rey. La regidora confirma también que a las cuatro de esta tarde se reúne el consejo rector del IMCE, un paso necesario para que pueda ir al pleno del jueves el modificativo de crédito de tres millones cuatrocientos mil euros para pagar facturas de fiestas del año pasado que todavía siguen pendientes. Inés Rey critica al portavoz del PP, Miguel Lorenzo, por pedir la dimisión del tercer teniente de alcaldesa, Gonzalo Castro, por estos retrasos en los pagos. Acusa al grupo popular de no contribuir a la construcción de la ciudad.