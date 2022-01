Portavoz da Cofradía de Pescadores e Mariscadores da Ría da Coruña

Manuel Baldomir: "Esperemos que o Goberno do Estado amose a mesma vontade de colaboración que amousou onte a Consellería"

Onte houbo xuntanza entre mariscadores e a Conselleira do Mar, á que non asistiu ningún representante do Goberno, malia estar convocados polos mariscadores. Segundo se puido saber despois, dende a Delegación do Goberno propúxose un encontro unilateral de maneira telemática. O caso é que segue sen haber ningún acordo para compensar o paro dos mariscadores cando comecen as obras de dragado da Ría do Burgo. Manuel Baldomir agarda o vontade, tanto política, como de colaboración por parte do Goberno para a compensación, tal e como ven solicitando o Concello da Coruña, tamén, para poder abordar este trascendental asunto.