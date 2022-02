Presidente de Comité de Empresa de Alu Ibérica, tras xuntanza co Delegado do Goberno na Coruña

Corbacho: "Esperamos unha reunión inminente co Ministerio de Industria e queremos solucións"

Despois de moitas xuntanzas con representantes políticos de todas as cores, esta mañán tiverona co Delegado do Goberno en Galicia durante casi unha hora. O Comité de Empresa de Alu Ibérica agarda que chegue a reunión decisiva e definitiva para tentar dar algunha luz o problema da empresa e dos traballadores. Como apuntaba o presidente do Comité, Juan Carlos Corbacho, a Onda Cero, o obxectivo é poder ter un cara a cara coa Ministra de Industria. Esta tarde haberá concentración diante da Delegación, ás sete. A semana pasada cortaron o tráfico en Alfonso Molina, feito polo que pedían disculpas os membros do comité, pero apelan a chamar a atención para que sexan tidos en conta, así como tamén enviaron a semana pasada unha carta ó presidente do Goberno, Pedro Sánchez, que farán pública en caso de non ter unha resposta a esa xuntanza solicitada ó Ministerio.