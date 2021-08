Demandan accións inmediatas

BNG e PSdG-PSOE acusan á Xunta de «acurralar» á Atención Primaria e hospitalaria

Nos últimos días nacionalistas e socialistas pediron o cese ou demisión do conselleiro de Sanidade. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, dí que a Xunta mantén unha «posición indecente» e que «roza a prevaricación» por non tomar medidas que solventen o colapso na Atención Primaria. O secretario xeral do PSdG, Gonzalo Caballero, afirma que a Consellería de Sanidade «vai de fracaso en fracaso».