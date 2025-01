Vox reprocha a Guardiola que se echase "en brazos" del PSOE y dice estar preparado para un adelanto electoral

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha señalado que si la comunidad no cuenta con unos presupuestos (PGEx) para 2025 es "responsabilidad única" del Gobierno de María Guardiola que no ha sido capaz, ha dicho, de acordarlos con ningún grupo y que, además, ha practicado un "juego" de "trilerismo político" al "echarse en brazos" del PSOE para intentar sacarlos adelante.

Así, ha considerado que la retirada de los PGEx por parte de la Junta evidencia un "fracaso por completo" del Gobierno de Guardiola, que a su juicio "no sabe por dónde salir" ahora; y ha señalado que si se convocasen elecciones anticipadas en la región Vox está "preparado políticamente" para afrontarlas.

En rueda de prensa ofrecida este jueves en la Asamblea junto a sus otros compañeros diputados de Vox, Gordillo ha incidido así que Guardiola "no sabe cómo salir del fracaso" y de la "traición" que ha practicado a los extremeños, jugando "a dos bandas" con el PSOE para intentar sacar adelante las cuentas regionales; y ha destacado la "seriedad" con la que su formación afronta las negociaciones y lleva a cabo la defensa de sus principios y mandatos de sus votantes.

"Un adelanto electoral a nosotros no nos preocupa en absoluto políticamente, pero naturalmente que no es beneficioso para Extremadura", ha declarado el diputado de Vox, quien ha remarcado la "seriedad" de Vox. "Al final, la seriedad, el apego a los principios, no traicionar a los votantes compensa... y nosotros no somos un partido cortoplacista", ha aseverado.

"FRACASO" DE GUARDIOLA

Gordillo ha considerado así un "fracaso sin paliativos basado en una traición a los votantes extremeños" la retirada por parte del Gobierno de Guardiola de los PGEx 2025; al tiempo que ha afirmado que con lo ocurrido en las negociaciones se ha evidenciado que "el PP se siente mucho más cómodo con el PSOE que con Vox".

"Extremadura necesita una alternativa a la corrupción y a las nefastas políticas del PSOE, no echarse en brazos a ella", ha dicho, al tiempo que ha concluido que el PP "ha demostrado con su actitud no ser alternativa ni oposición al socialismo" y "ha llegado a un acuerdo con el PSOE de Gallardo".

"El PP se siente mucho más cómodo con el PSOE que con Vox. La alternativa al PSOE que decían representar ha resultado ser más PSOE, es decir, más corrupción y más seguidismo de las políticas totalitarias del señor Sánchez", ha reprochado a los 'populares'.

"Pensamos que Guardiola lo que al final pretendía era unos presupuestos de izquierda", ha insistido Ángel Pelayo Gordillo, quien ha advertido de que "jugar al trilerismo político con Vox no suele dar buenos resultados, traicionar a los votantes tampoco", y ha considerado que "Extremadura va a padecer los resultados de este juego que ha tenido Guardiola con el PSOE", toda vez que "fiarse del PSOE, de Gallardo y Sánchez tiene estas consecuencias".

"SOBERBIA" DEL GOBIERNO REGIONAL

En cuanto a los reproches del Gobierno autonómico a los grupos de la oposición en la negociación de las cuentas, el diputado de Vox ha señalado que María Guardiola ha evidenciado una actitud "soberbia", ya que en realidad la "responsabilidad única" de que la región no cuente con presupuestos es de su ejecutivo.

"No sé qué hacen y qué dicen los miembros del gobierno de Guardiola y del grupo Popular echándole la culpa a los demás. Si Extremadura no tiene unos presupuestos es responsabilidad única de Guardiola. Ellos tenían obligación de presentar los presupuestos y llevarlos a cabo y no han sido capaces de hacerlo", ha dicho.

En este sentido, ha subrayado que los "únicos" cambios que ha practicado Guardiola en Extremadura son los contenidos en el acuerdo de gobernabilidad con Vox, "y después de la colaboración con Vox se ha visto su actual tendencia a la izquierda y ha buscado el apoyo del socialismo de forma activa".

Todo ello lleva a concluir a Vox que la 'popular' María Guardiola "ha fracasado por completo", puesto que no ha aportado "ni cambio, ni presupuesto, ni estabilidad, y ha sido incluso capaz de llegar a un acuerdo con el PSOE para mantenerse en el poder, y ha sacrificado cualquier principio por mantener su cargo, sus prebendas y sus sillones".

MEDIDAS "ASUMIBLES" DE VOX

Por otra parte, cuestionado por los medios sobre si Vox quizás ha planteado propuestas demasiado elevadas en las negociaciones de los PGEx 2025, Ángel Pelayo Gordillo ha subrayado que las medida que planteó su partido eran "perfectamente asumibles por cualquier gobierno".

"De lo que Vox propuso al Gobierno de María Guardiola para apoyarle los presupuestos no nos movemos ni un milímetro. Vox es un partido de principios y eran medidas las que proponíamos perfectamente asumibles por cualquier gobierno. Si Guardiola ha preferido negociar políticas con el PSOE es problema suyo, no nuestro", ha dicho.

De igual modo, sobre las críticas del Gobierno regional y del PP a Vox por votar en ocasiones de forma conjunta con el PSOE en la Asamblea, Gordillo ha insistido en que su formación no pacta con "partidos corruptos" como el socialista.

"Nosotros no pactamos con partidos corruptos, hemos venido a combatirlos. Combatimos la corrupción, la política totalitaria de Sánchez, sus acuerdos con los enemigos de España, su entrega del patrimonio de los recursos de los extremeños a regiones que ya son ricas...", ha espetado.

Con ello, ha remarcado que "si Guardiola y su gobierno se atreven a decir que había una pinza con el PSOE y Vox mienten, y mienten porque no saben por dónde salir de este rotundo fracaso de esta aventura en la que se embarca el Gobierno de María Guardiola", ha dicho.