Vox afea a Guardiola su "deshumanidad" por recurrir el reparto de menores y usar políticamente "a los primeros cien"

El portavoz nacional de Vox de Inmigración, Interior y Seguridad, Samuel Vázquez, ha reprochado a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que haya cambiado su discurso respecto a la acogida de menores migrantes no acompañados al plantear ahora un recurso de inconstitucional al real decreto del gobierno que establece el reparto forzoso entre comunidades autónomas.

El dirigente de la formación de Santiago Abascal ha dicho que no ve "ni atisbo de humanidad" en la actuación de María Guardiola, a quien ha acusado de utilizar a los "cien primeros niños para hacer política contra Vox", en alusión a la ruptura del pacto de gobierno de hace un año en la región, y ahora haya "reculado y ya no quiera a partir del número cien".

Asimismo, le ha recordado que una de las "líneas rojas" para María Guardiola era la política migratoria, y para "separarse" de Vox les dijo que eran "muy desalmados" porque no querían a cien niños, y que eran un "unos tipos que no teníamos humanidad", pero ahora que "ya no vienen cien, ni doscientos, ni trescientos, ya vienen por cientos y por miles", María Guardiola "ha ido al Constitucional para recurrir el reparto" de menores.

"¿Dónde está la humanidad en querer proteger a los cien primeros niños pero a partir del 101 no?", se ha preguntado Vázquez, quien cuestiona asimismo si es menos vulnerable, huye de una guerra peor o de más hambre "el niño número 150 que el 98".

Vázquez ha hecho estas declaraciones en Mérida, donde ha llegado tras comprobar, atendiendo a los datos del balance de criminalidad del Ministerio del Interior, que de 2017 a 2024 se han incrementado en esta región un 37% los homicidios, un 12% los delitos de riña tumultuaria y un 460% las agresiones sexuales a mujeres, las violaciones.

Así, y sobre el argumento del Ministerio de Interior respecto a que ahora se denuncia más, ha subrayado que si han "incrementado exponencialmente" las violaciones no es porque las víctimas lo denuncien más, sino que "hay una causa que conocen todos, que nadie se atreve a decir, pero que podemos demostrar científicamente, que son los procesos de inmigración ilegal descontrolada".

Asimismo, ha aclarado que "no tiene nada que ver con la inmigración, sino con la inmigración ilegal masiva", al tiempo que ha dado la bienvenida a "todos los que vengan a trabajar, a hacer de este país un país mejor", que lo hagan de forma legal y que "respeten y se integren" en las "dinámicas sociales" y en la cultura del país.

Pero en la "estrategia para defender España" y para que Extremadura "siga siendo un territorio seguro, un lugar bueno para vivir", Vox no cuenta con el PSOE y el PP. Con el partido del presidente del Gobierno "porque está muy cómodo con sus socios", y con el PP porque "agacha la cabeza y se somete siempre, con la inmigración ilegal, igual que con la ideología de género o con el cambio climático".

Pero "cuando se dan cuenta de que todo es mentira, cuando se dan cuenta de que Vox tenía razón, comienzan a recular a su modo", ha abundado Vázquez, en alusión al citado recurso de inconstitucionalidad.

El "problema" del PP, ha subrayado, es que "actúa siempre a problema pasado", de modo que "primero acepta el problema" y luego cuando ve que "se desborda en todos los sitios", lo que hace es "acogerse a cuestiones técnicas, plantear recursos en los juzgados", que "en realidad lo único que hacen es aletargar el problema".

Así, tras señalar que "cualquier medida jurídica" le parece bien, considera que lo importante dejar "claro" el mensaje para las "mafias": "nadie puede venir aquí de manera ilegal", porque "nunca va a ser regularizado, nunca va a recibir las ayudas que recibe, porque es la única manera de frenar esto, y es la única manera de evitar muertes en el mar".