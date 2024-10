Unidas por Extremadura cree que la violencia machista es "transversal" pero "más imperdonable" en espacios de izquierda

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha lamentado que la violencia machista es "absolutamente transversal" y está "en todos los espacios", ya que "no entiende ni de ideologías, ni de clases" sino que "afecta a todos y a todas", aunque ha considerado que "es más imperdonable aún" que se produzca en espacios políticos de izquierdas.

Ello, según ha añadido, porque en esos espacios políticos de izquierdas "se presupone que el feminismo ha calado" y que "las estructuras de poder no se ven afectadas por el machismo estructural", algo que ha lamentado que se está evidenciando que "no es así".

"La violencia machista es absolutamente transversal, que está en todos los espacios, que no entiende ni de ideologías, ni de clases, y que es una violencia estructural que nos afecta a todos y a todas. Pero es verdad que es más imperdonable aún que sea en espacios políticos de izquierdas, donde se presupone que el feminismo ha calado y donde las estructuras de poder no se ven afectadas por el machismo estructural, pero estamos viendo que no es así", ha aseverado en rueda de prensa este lunes en Mérida.

Asimismo, en concreto sobre el supuesto caso de violencia sexual por parte de un político en Badajoz, De Miguel ha expresado la "solidaridad" y "apoyo" de Unidas por Extremadura a la mujer que pudo haber sufrido ese "abuso"; y ha incidido en que es "muy deseable" que se esclarezcan "cuanto antes" estos "hechos absolutamente repugnantes".

Al mismo tiempo, ha reprochado que el PP a su juicio esté "utilizando" todo este asunto "de manera absolutamente partidista", cuando precisamente en este partido "no están legitimados para dar ninguna lección", al tener como diputado en la Asamblea al alcalde de Malpartida de Cáceres, que "tiene una condena por violencia machista".

"Con lo cual, menos lecciones y más, limpiar su casa y, sobre todo, generar espacios seguros para que las mujeres del Partido Popular, de los espacios conservadores, tengan también la seguridad de que van a ser creídas, apoyadas, como lo está sucediendo en el caso de los espacios políticos progresistas", ha recalcado Irene de Miguel.

APOYO A LAS VÍCTIMAS

De igual modo, en alusión a las mujeres supuestamente víctimas de acoso y abuso sexual que se están conociendo en los últimos días a raíz del 'caso Errejón', la portavoz de Unidas por Extremadura ha lamentado que "lo primero es que las víctimas se sientan entendidas, comprendidas, apoyadas y acompañadas, y que todo esto que está sucediendo debe servir como una reparación colectiva frente al daño del que han sido objeto".

De Miguel ha añadido que lo que están haciendo las redes feministas es lo que tendrían que estar haciendo la administración y los poderes públicos "comprometidos realmente con la violencia machista", y ha advertido que este tipo de violencia es "transversal" porque "está en todos los espacios y no entiende ni de ideología ni de clases".

Sin embargo, De Miguel sí que considera que en los espacios políticos de la izquierda "esto es más imperdonable" porque "se presupone que en ellos el feminismo ha calado".

Por ello, la portavoz de Unidas por Extremadura ha exigido que nunca más vuelva a producirse un 'Caso Nevenka'.

"La dimisión de Errejón y la contestación social nos dicen que han quedado lejos los tiempos de Nevenka, la primera mujer que denunció acoso sexual en el ámbito político, y que, a pesar de obtener una sentencia condenatoria, no obtuvo justicia, y terminó por exiliarse a otro país", ha incidido, informa en nota de prensa Unidas por Extremadura.

REUNIÓN PEDRO SÁNCHEZ-GUARDIOLA

Por otro lado, Irene de Miguel también se ha referido a la reunión que mantuvo el pasado viernes la presidenta de Extremadura, María Guardiola, con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

Para la líder de Unidas por Extremadura, en ese encuentro se evidenció de nuevo "el postureo político" de María Guardiola.

"Llegó con un rictus serio pero forzado para no mostrar nada de cordialidad en la reunión, no sea que la señora Ayuso y Vox, a los que se quiere ganar para que les apruebe las cuenta, le echaran un rapapolvo por excesivo compadreo", ha dicho.

De Miguel ha tildado de "caducas y obsoletas" las reivindicaciones que Guardiola le presentó a Sánchez "porque ir a Madrid a pedir que se prorrogue la central nuclear más antigua de España, que sólo beneficia a las multinacionales energéticas, seguir obcecada en el regadío de Tierra de Barros, que es un proyecto fallido que ni Europa quiere financiar, o seguir planteando con el tren que sólo necesitamos la conexión Badajoz-Madrid, cuando hay que vertebrar el conjunto del territorio a través del cercanías, huele a naftalina", ha afirmado.

En este sentido, ha lamentado que la presidenta de la Junta perdiera la oportunidad de "resarcir con justicia" a Extremadura "por ser un paraíso energético en el que las grandes multinacionales se están haciendo de oro, pero ni las familias ni las empresas extremeñas están viendo un beneficio directo".

Por último, la portavoz de Unidas por Extremadura también ha cuestionado que Guardiola se presentara como "la voz del mundo rural" cuando, a su juicio, "no escucha a los pequeños municipios".

"Si lo hiciera entendería que, por ejemplo, el mundo rural se niega a ser una tierra de sacrificio para poner minas de litio y wolframio, estercoleros o plantas de biogás y que realmente lo que le están reclamando son médicos, pediatras, colegios, asistencia a nuestra personas mayores o guarderías", ha aseverado.

De Miguel ha añadido que si realmente fuera "la voz del mundo rural" entonces "no tendría olvidada en un cajón la Ley de Reto Demográfico que se aprobó la pasada legislatura por consenso por todas las fuerzas políticas".

LENGUA AZUL

Por otra parte, la portavoz de Unidas por Extremadura ha vuelto a exigir este lunes ayudas para las ganaderías afectadas por la lengua azul.

"No se entiende que un gobierno que ha hecho bandera de la reducción de impuestos para los más ricos, ahora se niegue a articular ayudas directas a un sector que está viendo que este puede ser su fin", ha asegurado.

De Miguel ha advertido de que la lengua azul va a provocar, si no se articulan políticas públicas, el cierre de "cientos" de ganaderías de ovino extensivo en la región, "precisamente este tipo de ganaderías que son las que gestionan las dehesas y los montes, que conservan el paisaje y la diversidad y que son garantía de productos de altísima calidad".

Finalmente, ha considerado que el mensaje que se está lanzando desde la Consejería de Agricultura es "demoledor". "Están diciéndole a un sector que se está enfrentando a una situación terrible que llamen a otra puerta", ha aseverado.