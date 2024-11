Unidas dice que las cuentas "no están a la altura" de los problemas y lamenta que la "receta" sea bajar impuestos

El diputado de Unidas por Extremadura, José Antonio González Frutos, ha asegurado que las cuentas autonómicas para 2025 "no están a la altura" de los problemas de la región y ha lamentado que la "receta" que propongan sea la rebaja fiscal.

En esta línea, González Frutos ha lamentado que el Ejecutivo autonómico "sestea" ante los problemas de Extremadura y, aludiendo a un meme, ha asegurado que la "receta de la derecha es que hay tiempo para comer" aunque ya se vea el volcán erupcionando.

El diputado de Unidas por Extremadura ha realizado estas declaraciones en la defensa de la enmienda a la totalidad que ha presentado su grupo a los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx), donde ha criticado que se esté "en un sinvivir" porque entre el PP y Vox se estén disputando la "hegemonía de la derecha".

Por ello, al tiempo que ha tachado el no saber qué va a pasar con este primer trámite de las cuentas como una "anomalía" que se debería "hacer mirar" el Ejecutivo regional, se ha mostrado convencido de que si los PGEx pasan el debate de la enmienda a la totalidad y continúan su tramitación es algo que habrán decidido "Abascal y Feijóo", siendo la región un "peón en el tablero nacional".

DIÁLOGO CON LA CONSEJERA BASADO EN UN "DEBATE SERIO"

González Frutos ha expuesto que, aunque la intervención de la consejera de Hacienda, Elena Manzano, que le ha precedido, es prácticamente la repetición de la presentación de las cuentas, él iba a intentar establecer un diálogo con ella basado en un "debate serio".

Así, ha replicado que, aunque Manzano se siente "muy cómoda" en los números, un presupuesto "no es una sucesión fría de números", sino que es un "proyecto político el que hay detrás", por lo que ha abogado por dignificar "un poco la política", saliendo del "chascarrillo" e intentando hablar de proyectos políticos.

Por ello, ha insistido en que la enmienda a la totalidad que su grupo ha presentado "no tiene que ver con los fríos números" sino con el proyecto que la Junta defiende y que es "diametralmente opuesto" al de Unidas por Extremadura.

En este sentido ha preguntado por el motivo de que el proyecto de PGEx para 2025 sea continuidad del de 2024 a pesar de que el PP ya está en solitario en el gobierno tras la salida de Vox, además de afear que la "derecha no cree en el estado social", ya que la "solución mágica" de las cuentas es la rebaja fiscal.

En esta línea, ha criticado que la Junta entienda que todo se soluciona con rebajas fiscales sin analizar antes "a quién beneficia y a quién perjudica", ya que a un "porcentaje significativo" de extremeños "no le rozan las medidas" que adopta el Ejecutivo regional.

Asimismo, González Frutos ha insistido en este punto en que el "patriotismo está en los bolsillos", a la hora de contribuir según se tenga, y no en el "outfit", en alusiones a la presencia de la bandera española en pulseras, cinturones y otras prendas de vestir.

También, y centrado en el diagnóstico que sustenta el presupuesto, el diputado de Unidas por Extremadura ha criticado las cuentas se basen en que la región va "como una moto", aludiendo a algunas variables económicas positivas, momento en el que ha asegurado que la mayoría de ellas "no tienen que ver" con la gestión de la Junta sino con el ciclo expansivo de la economía y con políticas expansivas de otros y que "ustedes no comparten".

En esta línea, González Frutos ha considerado que sería también importante que, a la hora de diseñar un presupuesto, no se quedasen solo con los indicadores macroeconómicos sino que se tuviera en cuenta, por ejemplo, la condición periférica de Extremadura, la "escasísima soberanía económica" sobre sus recursos, la debilidad del tejido productivo o el "deterioro de los servicios públicos esenciales", entre otros.

PRESUPUESTOS DE "MENTIRAS"

González Frutos ha recalcado que, en su opinión, las cuentas para 2025 representan un presupuesto "de mentiras", que no van a ejecutar, ha dicho, y ha acusado a la Junta de hacer un presupuesto solo "para fardar".

Así, ha criticado que hacer una "mera relación" de los aumentos del gasto sin analizar si las necesidades que se quieren solventar se solucionan o no es "tramposo". "Es decir, tenemos que hacer un diagnóstico de cuáles son las necesidades, jerarquizarlas, priorizarlas y luego decir que este presupuesto responde a las necesidades actuales de esta tierra", ha dicho.

Por su parte, en el segundo turno de González Frutos ha criticado la poca capacidad de diálogo de la Junta de Extremadura, sobre la que ha dicho que cree que "están encantados de conocerse".

"El diálogo tiene que ver con intercambio de pareceres, intercambio de pareceres y coger algo de lo que plantean los demás. El diálogo no es escuchar. Lo digo un poco para ver si lo tenemos claro", ha asegurado, además de explicar que Unidas por Extremadura se retiró de las negociaciones de los PGEx porque la Junta le trasladó que la política fiscal "no se discute".

Finalmente, González Frutos ha lamentado el "circo" en el que se encuentra la región al no saber si sus "compañeros de ideología", en referencia a Vox, les van "a perdonar la vida o no", en relación a dejar pasar los PGEx, debido a "no dialogan".

"El problema lo tienen ustedes", ha aseverado, además de añadir que Unidas por Extremadura se va hartando de hacer propuestas y que la respuesta del gobierno autonómico a todas ellas sea su "cerrazón" a cualquier diálogo, momento en el que ha indicado que en 16 meses de gobierno se les ha llamado en contadas ocasiones.

"Bájense a la tierra, bájense a la tierra y descubran, uno, que tienen 28 diputados, que practicar el diálogo con fuerzas que piensan diametralmente opuestas les requiere reconocer la legitimidad a pensar distinto. Y si ustedes, con la única que tienen afinidad, que yo lo percibo, es con la extrema derecha, hablen y nos quiten este teatrillo", ha aseverado.