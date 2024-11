La UCE recomienda hacer un seguimiento previo de los precios para que el descuento aplicado en el Black Friday sea real

La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) ha recomendado realizar un seguimiento previo de los precios para así poder comprobar que el descuento aplicado en el Black Friday sea real.

La UCE ha destacado en nota de prensa que puede resultar muy atractivo adelantar las compras navideñas y hacerlo con descuento, pero, si el consumidor no es prudente, puede correr el riesgo de duplicar el gasto y comprar mucho más de lo que realmente necesita.

Por ello, entre los consejos, ha recomendado que realizar una lista con lo que se quiera comprar, tanto si es por Internet como en una tienda física, ya que planificarse y tener claro qué es lo que realmente necesita ayudará a "no adquirir más cosas de la cuenta".

También ha pedido que no se compre "impulsivamente" por "miedo a perderse algo" y que si el consumidor no encuentra lo que busca, que intente conseguir alguna alternativa "válida", pero que no se lance a comprar "sin pensarlo".

Además, la UCE ha recordado que tras el Black Friday llega el Cyber Monday, las promociones de Navidad y las rebajas de enero, por lo que ha pedido al consumidor que sea "paciente" porque saldrá "ganando".

Asimismo, ha reiterado que, como en todo tipo de venta promocional, es "obligatorio" que, junto al precio rebajado, aparezca el precio original, el porcentaje de la rebaja o ambas cosas.

Las garantías de los productos son "las mismas" que durante todo el año, si se compra en un establecimiento habitual los comerciantes "no están obligados a cambiarte la prenda" o devolverte el dinero, si lo hacen es por política comercial, a no ser que el producto esté defectuoso, la garantía es de dos años y tienen que responder.

En concreto, en las compras por Internet el consumidor tiene 14 días para devolver el producto y tendrán que devolver el dinero y ha subrayado que se tengan en cuenta los gastos de devolución y consulta las condiciones y el plazo que, en muchas ocasiones, se amplía hasta después de Reyes.

Pago online

Al mismo tiempo ha añadido que si se va a pagar online, lo mejor es una tarjeta prepago, una tarjeta de crédito o Paypal y que se evite realizar transferencias bancarias si los compradores no se fían "plenamente" del vendedor.

Para evitar fraudes online, cada vez más frecuentes en fechas señaladas de ofertas, se recomienda poner el foco en la dirección web de la página que se visita, que debe tener el icono de un candado cerrado, y para indicar que se trata de una dirección segura, debe comenzar con 'https', siendo muy importante la 's' final, y debe contener el nombre del sitio que se visita, ya que el diseño puede imitarse, pero la url es "única".

En el momento de realizar la compra conviene comprobar que la web cuenta el sello de confianza online, se debe contrastar que la dirección y el número de teléfono disponibles son "verídicos" y si no se facilitan, se debe poner en duda de la existencia del establecimiento.

Por último, ha recordado que en caso de problemas con la compra se debe reclamar y desde la Unión de Consumidores de Extremadura tienen a su disposición los servicios jurídicos para guiar al comprador ante cualquier incidencia.