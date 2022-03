La situación del Campo Extremeño, la Guerra de Ucrania y el proceso del Complejo Isla de Valdecañas, marcaban el orden del día del pleno

SITUACIÓN DEL CAMPO EXTREMEÑO

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que la invasión de Ucrania por parte de Rusia obligará a "replantear cuestiones de fondo", entre las que ha citado la soberanía agraria de la Unión Europea.

Según ha señalado el presidente extremeño, en la situación actual "confluyen una serie de elementos que hacen que no sean suficientes los retoques cosméticos", sino que a su juicio "hay muchas cosas que repensar". "Cuando un mundo en el que creemos tener todo bajo control, resulta que de la noche a la mañana la decisión de un dictador sobre la ocupación criminal de otro país pone al resto del mundo en jaque", Vara ha señalado que "esto no es solo una cuestión de encontrar ayudas puntuales", sino que "hay que replantear muchas cosas, cuestiones de fondo, que tienen que ver también con la soberanía agraria de la Unión Europea".

Según ha señalado, "la Unión Europea cedió soberanía industrial, cedió soberanía energética y cedió soberanía agraria", cuyas consecuencias son que "ahora llegado los momentos de la guerra, nos encontramos con que no tenemos las industrias, no tenemos la energía y no tenemos los productos necesarios", lo que nos debe llevar a todos a realizar "un verdadero esfuerzo en el que debemos encontrarnos".

"Que nadie piense que de manera aislada, una administración puede ahora resolver el problema", ha señalado el presidente extremeño, quien ha considerado que "más que medidas aisladas, lo que tenemos es que buscar un conjunto de medidas que nos puedan llevar a encontrar la solución que no va a ser fácil", ha dicho.

Así, Fernández Vara ha vaticinado que "vienen tiempos muy complejos" ante los que "tenemos que intentar estar todos a la altura que de nosotros se reclama", ya que "la gente está asustada, porque los asustó la pandemia y la guerra los viene a rematar", una situación ante la que "la política tiene que ser el instrumento que permita que la gente pueda convivir con ese susto, sabiendo que hay gente pensando en cómo encontrar soluciones a los gravísimos retos a los que en estos momentos nos enfrentamos".

De esta forma se ha pronunciado Fernández Vara este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, en el que los tres grupos de la oposición, PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura, han coincidido en preguntar al presidente extremeño por las medidas que prevé tomar la Junta de Extremadura para paliar la situación que atraviesa el campo extremeño ante la sequía, el precio de los insumos y ahora la guerra en Ucrania.

La oposición en bloque pedía medidas inmediatas, sin excusas, para paliar una situación, que tildaban de insostenible.

VALDECAÑAS

La Junta de Extremadura esgrimirá el interés general y a la tutela judicial efectiva en su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que está trabajando ante la reciente sentencia del Supremo relativa a la demolición completa del complejo Marina Isla de Valdecañas. Así, la Administración regional defenderá la capacidad para generar riqueza y empleo en la construcción, mantenimiento y explotación del proyecto, porque "retiene la población y recupera la viabilidad de las localidades del entorno que quedaron dramáticamente despobladas por la construcción del embalse en los años 60".

Además, argumentará el "interés general de los extremeños" como su "guía" en la decisión de agotar "todas las herramientas" que el ordenamiento jurídico pone a su disposición --en instancias tanto nacionales como supranacionales--, para que "prevalezca una solución justa y efectiva, una solución que armonice los intereses legítimos en juego y sobre todo que tenga en cuenta y respeta las prioridades y las expectativas de los extremeños".

De este modo lo ha explicado la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, en una comparecencia a petición propia este jueves ante el pleno de la Asamblea para informar sobre la valoración de la Junta de la situación de la Isla de Valdecañas tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo relativa a su demolición completa de dicho complejo.

"La postura es que merece la pena luchar por ese modelo justo y equilibrado de desarrollo sostenible y que Extremadura no puede bajar los brazos ante el reto demográfico", ha espetado Blanco-Morales, quien ha reiterado que la Abogacía General de la Junta ya está trabajando en el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y ha avanzado además que el letrado general de la Administración regional comparecerá próximamente también en la Asamblea para hablar del asunto.

GUERRA EN UCRANIA

La Asamblea de Extremadura ha mostrado su repulsa a la "agresión injustificada" de Rusia a Ucrania y su afecto hacia la población de este país. En una declaración institucional aprobada este jueves en el Pleno ordinario por los cuatro grupos políticos --PSOE, PP, Cs y Unidas por Extremadura--, que ha leído la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, el parlamento autonómico ha subrayado que este ataque es de "una gravedad sin precedentes, y una clara violación de la legalidad internacional que pone en riesgo la estabilidad y la seguridad globales". Un "ataque frontal a los valores y principios, por encima de todos ellos, el de la paz, que han proporcionado a Europa años de estabilidad y prosperidad".

El texto aprobado recoge la resolución aprobada el pasado miércoles 2 de marzo por la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que, entre otras consideraciones, exige a Rusia que "retire de inmediato, por completo y sin condiciones todas sus fuerzas militares del territorio de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente".