El SES ha detallado que se clasifican como contacto estrecho si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable

El SES ha detallado que, ante la aparición de positivos de COVID-19 en centros educativos, se clasifican como contactos estrechos si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable. Son contactos estrechos los convivientes de los casos confirmados, incluyendo hermanos convivientes del caso que acudan al mismo u otro centro. También cualquier profesional del centro educativo que haya compartido espacio con un caso confirmado a una distancia de menos de 2 metros del caso sin la utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada. En cuanto a la vacunación, según las guías técnicas de vacuna frente a COVID 19 infantil, explican que se debe posponer tanto en los casos COVID positivos, como en los contactos estrechos de un caso confirmado, hasta la finalización del periodo de cuarentena establecido por las autoridades sanitarias, actualmente 7 días desde el último contacto, y siempre que no presente síntomas. En un Grupo Convivencia estable no sería necesario guardar la distancia interpersonal de manera estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor normalidad. Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como Grupo de Convivencia Estable, se considerará contacto estrecho cualquier alumno/a que esté sentado delante, detrás, a izquierda y derecha, así como aquellos más próximos que estén sentados en diagonal del caso positivo en cada una de las aulas donde reciba formación educativa. Asimismo, se considerará contacto estrecho cualquier alumno/a que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia de menos de 2 metros alrededor del mismo durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada salvo que se haya hecho un uso adecuado de la mascarilla.

Se considera contacto estrecho en un autobús escolar, u otro medio de transporte compartido, a cualquier persona situada en un radio de dos asientos, así como aquellos más próximos que estén sentados en diagonal alrededor de un caso durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla.