El SES aumenta las camas en hospitales de Cáceres y Badajoz por el repunte de Covid y la subida de actividad quirúrgica

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha avanzado un aumento de medio centenar de camas entre el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres y el Complejo Universitario de Badajoz ante el repunte de casos de covid y el aumento "exponencial" de la actividad quirúrgica.

A preguntas de los periodistas sobre este tema con motivo de su participación en la entrega de los Premios 'Aprendo a cocinar con ...', en el salón de actos de la Parroquia de San Roque en Badajoz, García Espada ha explicado que se ha aumentado el número de camas y tanto en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres como también en el Complejo Universitario Hospitalario de Badajoz y que ha sido por dos motivos.

Así, ha precisado que "el repunte de covid existe", pero "no sería suficiente aumentar el número de camas disponibles si no fuera porque, además, hay un aumento exponencial de la actividad quirúrgica", que ha achacado a la lista de espera que se encontraron desde el 2019 y ante lo que vienen a "arreglar los problemas".

"La lista de espera, repito, es de una legislatura entera pasada y dado el aumento exponencial de actividad quirúrgica para poder resolver esta lista de espera, unido al repunte covid, es lo que ha hecho que no únicamente se habiliten camas en el San Pedro de Alcántara", ha remarcado, junto con que "no" van a parar con la actividad quirúrgica y, "por tanto", se aumentan las camas para que se pueda atender la demanda del repunte covid y de cualquier otra patología porque no quieren que cese dicha actividad en los quirófanos.

En lo que a cifras se refiere, ha señalado que son unas 12 camas en el Hospital San Pedro de Alcántara, de las que actualmente están ocupadas ocho; y en torno a unas 40 camas disponibles en el Complejo Hospitalario de Badajoz, pero que "no están todas ocupadas" sino que "son las disponibles y se ocuparán conforme vayan haciendo falta". "En otros años lo que se hacía era descender la actividad quirúrgica, no vamos a parar la actividad quirúrgica, los extremeños no se lo pueden permitir", ha dicho.

VACUNA FRENTE AL SARAMPIÓN EN MÉRIDA

Por otro lado y en relación a la recomendación del Servicio Extremeño de Salud de la vacunación frente al sarampión a niños de 4 años del Área de Mérida tras diagnosticar tres casos, ha precisado que éstos están limitados a día de este jueves, porque Salud Pública "cambia cada minuto", a dicha zona sanitaria y son dos jóvenes entre 15 y 19 años y una mujer de unos 45 años, a la par que ha explicado que la recomendación ante el sarampión, que es una enfermedad de declaración obligatoria, es la vacunación cumplidos los cuatro años.

Ante ello, han recomendado la vacunación, que no es obligatoria, y en concreto a los progenitores que se adhieran a esta recomendación y que aquellos niños de dicha zona sanitaria nacidos en el 2020 no esperen a lo largo del 2024 para vacunarse, sino que ya tienen disponible la vacuna frente al sarampión, de manera tal que los pequeños del Área de Salud de Mérida nacidos en el 2020 no tienen que esperar a cumplir los cuatro años para ello.

Si en algún momento suceden otros casos de sarampión en otras áreas de salud que les hagan cambiar de criterio se informará a los medios y a los progenitores para poder proceder a la vacunación de sus niños. "De momento sin alarma, pero tomando medidas que van a afrontar lo que tenemos", ha insistido la consejera.