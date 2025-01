PSOE, Vox y Unidas siguen sin noticias para consensuar las cuentas con un PP que no aclara si les llamará

El futuro de los Presupuestos Generales de la Junta de Extremadura para 2025 sigue en el aire a falta de once días para su votación en el debate de enmiendas parciales, que se celebra el 23 y 24 de enero, y para el que de momento no hay un acuerdo de mayorías suficiente para su aprobación, y ni siquiera se ha iniciado ninguna negociación al respecto.

Así se desprende de las valoraciones ofrecidas por los portavoces parlamentarios de PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura, que han comparecido este lunes para dar cuenta del orden del día del pleno, en este caso ordinario, que se celebra este próximo lunes en la Asamblea.

A preguntas de los periodistas en las sucesivas comparecencias, los responsables de las cuatro fuerzas políticas han dejado en evidencia que no hay acuerdos cerrados ni negociación en marcha, y que, por tanto, todas las posibilidades, incluidas la prórroga de las cuentas de 2024, e incluso un adelanto electoral, siguen abiertas.

También la aprobación del proyecto de ley elaborado por el gobierno de María Guardiola, como así ha señalado que el portavoz del Grupo Popular, José Ángel Sánchez Juliá, quien ha insistido que están "abiertos a cualquier posibilidad" y a "negociar", sin que haya aclarado, ante la insistencia de la prensa, si tiene previsto citar a los grupos, que niegan cualquier acercamiento en este sentido recientemente, que lo vaya a hacer próximamente.

"Lo que tenga que venir se verá en los próximos días", se ha limitado a señalar, después de hacer un llamamiento a la "tranquilidad".

Así, en respuesta a Vox sobre un acercamiento entre PP y PSOE para salvar las cuentas, ha criticado que los de Abascal rompieran las negociaciones "por cuestiones extraparlamentarias que nada tienen que ver con Extremadura", en alusión a la política migratoria, cuando además, ha remarcado, estaban "de acuerdo en el 90%" del borrador del presupuesto.

Sánchez Juliá ha reiterado asimismo que el PP y María Guardiola "siempre han tenido la mano tendida a la negociación desde el primer momento", en concreto desde que el 13 de septiembre se produjeran los primeros contactos para hablar de este presupuesto.

Al respecto, ha señalado que van a "seguir en esa senda", porque su objetivo "siempre" ha sido "anteponer el interés de todos los extremeños por delante de los intereses del partido".

EL PSOE APUESTA POR EL CONSENSO

Sin embargo, desde el Grupo Socialista, la portavoz Piedad Álvarez sostiene que desde que su grupo presentara sus propuestas para mejorar el proyecto de presupuestos no han vuelto a tener ningún contacto con el PP para hablar de las cuentas, ya que ni siquiera, ha señalado nuevamente, recibieron una respuesta por parte del Ejecutivo regional.

"Con nosotros no se ha hablado durante este tiempo desde las primeras reuniones", ha asegurado, para posteriormente reiterar que para los socialistas el objetivo es acordar unas cuentas que eviten un adelanto electoral que supondría "paralizar" la comunidad autónoma.

Así, y aunque ha asegurado que los socialistas están "preparados" para acudir a las urnas si fuera necesario, la propia presidenta de la Junta sabe que unas elecciones paralizarían la región "y por eso no las convocará", ah señalado, pensando en el interés de los extremeños en lugar de en los de su partido.

"Pensando en Extremadura, pensamos que no es el momento, que es el momento de acordar, de consensuar y de dialogar y de demostrarle a los extremeños y a las extremeñas que los primeros son ellos y no nosotros", ha aseverado Álvarez.

En este sentido, ha ofrecido "diálogo" para consensuar las cuentas, pero siempre bajo dos premisas, que son "recuperar la justicia social que se ha perdido en Extremadura" con el gobierno de Guardiola; y, en segundo lugar, "garantizar la igualdad de oportunidades" de los extremeños "vivan donde vivan".

De cara a esta negociación, ha recriminado a Guardiola y al PP que se haya perdido "un tiempo precioso para Extremadura", porque en todo este periodo de las primarias socialistas no han contactado con el secretario general, Miguel Ángel Gallardo, y no lo han hecho "porque no quieren".

Álvarez ha afeado asimismo a María Guardiola que no se pusiera en contacto con Gallardo tras su victoria en las primarias que confirman su continuidad como líder de los socialistas extremeños, si bien esto ha sido posteriormente desmentido por el portavoz del PP, quien ha asegurado que la presidenta extremeña felicitó a Gallardo el mismo sábado por la noche.

En todo caso, la portavoz socialista ha considerado que Guardiola "va a pasar a la historia por ser la única presidenta que es incapaz de acordar un presupuesto con la oposición", como sí hicieron, ha apuntado, todos sus predecesores, desde los socialistas Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara, hasta el 'popular' José Antonio Monago.

UN PRESUPUESTO "MUERTO"

A su vez, el portavoz de Vox, Óscar Fernández, se ha mantenido en que el actual proyecto para las cuentas autonómicas está "muerto", si bien ha mantenido tendida la mano al PP para hacer "un nuevo presupuesto" que sea consensuado y que llegue a la Cámara regional "con la garantía de que iba a ser aprobado".

Sin embargo, "una vez más" el PP no ha querido coger la mano ofrecida en este sentido, por lo que, ha reiterado, para Vox "este presupuesto está muerto", al tiempo que ha valorado que el gobierno regional "no está en absoluto por la labor" de alcanzar ningún acuerdo con ellos "como no lo ha estado prácticamente nunca".

Por el contrario, cree que el PP está "de rodillas" ante el Partido Socialista para que se "apiade de ellos" y se abstengan al menos para sacar adelante los presupuestos, porque no ven que Guardiola tenga "mucho interés" en acordar las cuentas con Vox, con quien "ni siquiera ha levantado el teléfono" para abordar este asunto.

UNIDAS NO DESCARTA EL ACUERDO PP-PSOE

En esta misma línea, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, también ha señalado que nadie del gobierno regional se ha puesto en contacto con ellos "ni siquiera para debatir o por lo menos intentar llegar a un acuerdo" sobre las 330 enmiendas presentadas por su grupo.

"No hemos recibido ninguna llamada de este Gobierno, con lo cual nos da la sensación que la señora Guardiola no tiene ningún interés en aprobar estas cuentas", motivo por el que De Miguel cree que se producirá un adelanto electoral, que es "la única salida digna que le queda" a la presidenta de la Junta.

Tampoco sabe si, una vez roto el acuerdo con Vox, se ha producido algún intento por acercarse al PSOE para propiciar un "reencuentro bipartidista" que no descarta, porque en su opinión ni al PP ni al PSOE le interesa un adelanto electoral, a tenor de las últimas encuestas que situaban a Guardiola junto al valenciano Carlos Mazón como los únicos presidentes autonómicos del PP que no ganaban posiciones en las comunidades autónomas.