El PSOE extremeño alerta sobre la subida de la tasa del abandono escolar, que considera "un fracaso más" de Guardiola

El PSOE de Extremadura ha alertado sobre la "preocupante subida" de la tasa de abandono escolar en la región, que se sitúa en la actualidad en 13,05 por ciento, cinco centésimas por detrás de la media del país, una situación que considera "un fracaso más" de la políticas educativas del Ejecutivo de María Guardiola.

Según señala el PSOE de acuerdo a los datos del INE, mientras que en España esta tasa de abandono escolar ha bajado, pasando del 13,7 al 13, en Extremadura el abandono escolar ha subido del 9,85 al 13,05.

Unos datos ante los que el secretario de Política Educativa y Formación Profesional, Fran Amaya, ha mostrado su "preocupación" de los socialistas, ya que "rompen una tendencia hasta ahora muy positiva", dado que la región extremeña había conseguido reducir en 15 puntos la tasa de abandono escolar temprano desde 2015, pasando del 24,48 en 2015 al 9,85 en 2023.

De esta forma, "Extremadura ha pasado de la sexta a la décima posición en el conjunto nacional", lo cual que para el PSOE de Extremadura, pone de manifiesto la "desastrosa gestión" de la política educativa por parte del Gobierno del PP, que "continúa gobernando sin planificación, sin hoja de ruta, a golpe de presión y olvidando conceptos clave como la equidad y la igualdad de oportunidades", señala.

"Un fracaso de la señora Guardiola y la consejera Vaquera, empeñadas en el deterioro de los servicios públicos y en romper el equilibrio entre el medio rural y urbano", ha afirmado el secretario de Política Educativa y Formación Profesional del PSOE extremeño.

Concretamente, el PSOE considera que el actual gobierno de la Junta de Extremadura, del PP, "está desmantelando el primer ciclo de Educación Infantil", como también lo demuestra la falta de creación de plazas públicas gratuitas para niños de uno y dos años en zonas rurales vulnerables, rechazando pedir más fondos al Gobierno de España, señala el PSOE en nota d eprensa.

Según Amaya, "el gobierno de Guardiola fracasa cuando decide dar 40 euros a las familias para que sus hijos e hijas estudien inglés, en lugar de promover políticas que fomenten el estudio de otras lenguas desde la equidad en localidades con menos habitantes".

Por último, el secretario de Política Educativa del PSOE ha lamentado que "este gobierno no cree en lo público porque no apuesta por medidas compensatorias para paliar las desigualdades" y, detrás de todos los datos y el desastre, lamenta que "hay jóvenes que han decidido abandonar el sistema educativo porque no han encontrado en la Junta de Extremadura herramientas que les incentive y permita continuar su desarrollo integral".