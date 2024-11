El PSOE asegura que Gallardo "dio instrucciones" de retirar el cartel y rechaza que hubiera "misoginia" hacia Guardiola

La vicesecretaria general del PSOE de Extremadura, Eva Pérez, ha asegurado que el líder del partido en la región, Miguel Ángel Gallardo, "dio instrucciones inmediatas" de retirar el cartel en el que la formación criticaba la demora en la presentación de las cuentas para 2025 y ha rechazado que hubiera "misoginia" hacia la presidenta de la Junta, María Guardiola.

Pérez ha explicado que Gallardo cuando recibió "los inputs de lo que estaba sucediendo con esa publicación", dio "instrucciones inmediatas" de que se retirara pero, como ha precisado, no porque considerara que "estaba atacando a la señora Guardiola, sino porque podía haber gente que se pudiera estar ofendiendo por el contenido de la misma".

Cabe recordar que hace unos días el PSOE de Extremadura publicó en sus redes sociales un mensaje, ya retirado, en el que se podía ver un cartel con el mensaje 'El retraso de la señora Guardiola' en alusión a los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2025 aún no han sido presentados en el parlamento regional.

Por ello, en rueda de prensa, Eva Pérez, quien ha eludido pedir disculpas como ha reclamado el PP, ha insistido en que "tiene que quedar claro" que la "pretensión" y el objetivo de dicha publicación era criticar que, un mes después de que se hubiera cumplido el plazo para la presentación de los presupuestos, la comunidad sigue sin ellos.

"Ese es el objetivo de la publicación. Con más o menos acierto, el tono irónico más o menos entendible o no, podemos entrar a valorar sobre los gustos pero no perdamos de vista el objetivo. Y, desde luego, el Partido Socialista no se va a dejar arrastrar por esa tinta de calamar que lanzó el Partido Popular y que algunos compraron", ha subrayado.

En esta línea, la vicesecretaria general del PSOE de Extremadura ha insistido en que el PP debería aclarar la razón por la que los PGEx aún no han sido registrados "en lugar de buscar ofensas en redes sociales para justificar" la no presentación de las cuentas.

"Sabemos que el tono de la publicación puede haber sido interpretado como inapropiado y, aunque no era de ninguna manera nuestro objetivo ofender a nadie, decidimos eliminarlo. Pero insistimos, el objetivo del mensaje es totalmente válido", ha insistido.

Asimismo, y a preguntas de los medios, Eva Pérez ha insistido en que "de haber sabido que iba a generar esta polémica, ni qué decir tiene que no se hubiera publicado en esos términos", razón, ha dicho, por la que se retiró la publicación y se publicó otro tuit "para que no hubiera lugar a dudas" de cuál era el mensaje que se quería transmitir

También, y sobre las acusaciones del PP extremeño de que es un mensaje misógino, Eva Pérez ha asegurado que el hecho de que la publicación se dirigiera a una mujer no significa que haya misoginia. "Creo que los conceptos de igualdad no los tiene muy interiorizados el Partido Popular", ha indicado.

CRITICA EL "MISTERIO" ALREDEDOR DE LOS PGEx DE 2025

En este sentido, Pérez ha incidido en que, en estos momentos, se sigue sin conocer si la Junta de Extremadura tiene intención de prorrogar los actuales presupuestos o si tiene un plan B.

"Ni B. ¿Tiene un plan?. ¿Tiene un plan para esta región?. ¿Dónde están los presupuestos?. ¿Qué explicación tiene el gobierno para este retraso? Cada día que pasa sin presupuestos es un día perdido para los extremeños y para las extremeñas", ha insistido.

Así, ha criticado que, mientras que Extremadura "se hunde en la inacción con inversiones paralizadas y necesidades sin atender", en la Junta "sí tienen tiempo y mucho para indignarse".

Por ello, ha añadido que si la Junta y la propia Guardiola dedicaran "el mismo tiempo a trabajar por Extremadura que el que emplean en las redes sociales buscando motivos para indignarse, probablemente ya tendríamos presupuestos".

"Es curioso ver que, cuando se trata de gobernar, van con el freno de mano echado, pero para indignarse, para hacer ruido en redes sociales, parecen que tienen el turbo activado", ha dicho la vicesecretaria del PSOE extremeño, que ha insistido en que su formación va a seguir haciendo su "trabajo".

"Vamos a seguir denunciando lo que no funciona y a exigir soluciones reales a los problemas de nuestra región. Porque, señora Guardiola, el liderazgo no consiste en buscar confrontaciones estériles y forzadas, sino en presentar presupuestos, en ejecutar inversiones y en gobernar para todos los extremeños y extremeñas", ha recalcado.

En este sentido, Eva Pérez ha lamentado el "misterio" que rodea a los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2025, ya que ya han pasado más de 30 días desde que terminó para su registro en la Asamblea y no se sabe nada al respecto.

"Más de treinta días desde que el gobierno de la señora Guardiola apretó el botón de pause para continuar con esas vacaciones prenavideñas que pagamos todos los extremeños y extremeñas. Mientras tanto, aquí seguimos, esperando", ha aseverado.

Del mismo modo, la socialista ha recordado que el gobierno presidido por Guardiola solo ha aprobado una ley en sus quince meses de gobierno, que es la de los presupuestos para 2024, aunque ha mostrado su pesar ante el hecho de que "no han sabido, o lo que es peor, no han querido ejecutarla".

Algo que, como ha precisado, "no es una opinión, es una realidad", ya que hasta final del tercer trimestre el nivel de ejecución presupuestaria es "francamente pobre", con un 37 por ciento de ejecución en la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, un 33 por ciento en Agricultura, un 41 por ciento por ciento en la Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte o un 34 por ciento en Infraestructuras.

"Esto resulta inaceptable, especialmente cuando la señora Guardiola exige más inversiones al Gobierno central mientras ella solo es capaz de ejecutar un tercio de su presupuesto", ha incidido Pérez, quien ha considerado que Extremadura no puede permitirse un gobierno que "no gobierna, que no ejecuta y que no sabe tomar decisiones".

"Este gobierno se ha convertido, lamentablemente, en el mayor obstáculo para el desarrollo de nuestra región", ha subrayado, además de indicar que la ejecución presupuestaria de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, ocupada por un "pseudo tránsfuga", en relación al consejero Ignacio Higuero que entró por Vox y que ha permanecido tras la ruptura del acuerdo de gobierno, es del 20 por ciento.

Así, se ha preguntado "de qué sirve" tener el mayor presupuesto de la historia de la región si luego se es "incapaz de ejecutarlo". "Nos encontramos, claramente, ante un grave caso de alergia al trabajo que comienza con la señora Guardiola y que va permeando a todos los consejeros y consejeras que han sido incapaces de ejecutar la única ley -insisto- que han aprobado", ha recalcado.

PERSONACIÓN DEL PP EN LA CAUSA CONTRA EL HERMANO DE PEDRO SÁNCHEZ

Por otro lado, a preguntas sobre la personación del PP como acusación en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez, Eva Pérez ha indicado que el PSOE de Extremadura no se va a pronunciar sobre la personación en una causa que afecta a un ciudadano.

"Nada que decir. Podría decir estos lugares comunes de que la justicia haga su trabajo... no nos vamos a pronunciar en ningún sentido. El PSOE de Extremadura no tiene nada que decir de lo que haga el Partido Popular con causas que afectan a ciudadanos privados. Se apelliden como se apelliden", ha concluido