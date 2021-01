El presidente de la Junta de Extremadura confía en que la incidencia de contagios baje en los próximos días.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha confiado en que la incidencia de contagios por coronavirus en la región vaya bajando en los próximos días ya que la decisión adoptada en las grandes localidades, con el cierre del comercio y la hostelería se tiene que empezar a notar. El jefe del Ejecutivo extremeño ha destacado que ahora se están haciendo diez veces más pruebas de las que se hacían en el pico de la primera ola de la pandemia, y eso hace que estén apareciendo muchos casos, de los que muchos son asintomáticos, pero otros no. También ha resaltado que, en hospitalizaciones e ingresos en UCI, Extremadura está por debajo de la media nacional. También reitera que hay que esperar al resultado de las medidas adoptadas y cree que no llegaremos a un confinamiento total. Vara cree que la gente no se ha contagiado en los comercios o en la hostelería pero sí considera que estos negocios fomentan la movilidad y esto es lo que hace que haya más contactos y, por ende, más contagios. Y en relación a la petición de los comerciantes de que se cierren perimetralmente las ciudades y que los negocios abran por horas, ha dicho que es una de las cuestiones que están encima de la mesa y se analizará. En todo caso, incide en que es preferible restringir la movilidad dentro de las propias ciudades y aislar los casos.