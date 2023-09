IU y Vox suspenden de militancia a sus concejales en Montehermoso tras llegar a un acuerdo en la localidad

Los concejales de IU y Vox en el Ayuntamiento de Montehermoso han sido suspendidos de militancia por parte de sus respectivos partidos tras llegar a un acuerdo para "asegurar la estabilidad" en el consistorio de esta localidad cacereña.

En declaraciones a Europa Press Televisión, el coordinador general de Izquierda Unida en Extremadura, Joaquín Macías, ha confirmado que se ha suspendido de militancia a los afiliados del Ayuntamiento de Montehermoso. "Se les ha abierto un expediente y les pedimos que rechacen el pacto con VOX". "Es inaceptable el acuerdo. No podemos darle a VOX ningún tipo de blanqueamiento. Son lo que son, por mucho que la política local pueda tener diferencias. Para nosotros es una línea roja que no se puede atravesar", ha asegurado Macías. Ha añadido que "cuando se ha aprobado ese acuerdo, esas dos personas eran afiliadas de VOX, y se ha llegado a un acuerdo con ellos" algo que dijimos que "no se hiciera bajo ninguna circunstancia", ha terminado.

Por su parte, el presidente de Vox en la provincia de Cáceres, Óscar Fernández Calle, ha argumentado que los concejales de su partido "han sido expulsados de manera inmediata" porque "son un partido que tienen muy claro cuáles son sus ideas". Ha reconocido que el acuerdo con Unidas Podemos en "le sorprendió" pero que "no titubearon" y a primera hora de la mañana "ya estaba todo hecho". "Han entrado en el gobierno de Podemos, han aceptado dos concejalías remuneradas, y no se ha consultado a la dirección del partido a nivel provincial, aunque, de haberlo hecho, les hubiéramos contestado lo mismo", ha finalizado.

Por su parte, el teniente alcalde de Montehermoso, Aureliano Martín, ha querido explicar que "no hay ningún pacto con Vox" y que desde el equipo de gobierno, "simplemente han hecho un acuerdo con Blanca y Víctor para sacar adelante el programa electoral". Ha denunciado que desde "el PSOE pretendían llegar a acuerdos con el resto de formaciones políticas para sacarles de la alcaldía, e incluso han intentado una moción de censura".